Ant kojų vos pastovintis vilnietis švaistėsi pistoleto imitacija – sulaikytas pripūtė 3,5 prom.

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 2 d. apie 15 val. 10 min. Vilniuje, Medeinos g., namo kieme, girtas (3,51 prom.) vyras (gim. 1991 m.), rankoje laikydamas galimai „Airsoft“ pistoletą, taikėsi į aplinkinius žmones.
Atvykę pareigūnai ginklas paėmė, o vyriškį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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