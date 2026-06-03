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Ant kojų vos pastovintis vilnietis švaistėsi pistoleto imitacija – sulaikytas pripūtė 3,5 prom.

2026 m. birželio 3 d. 08:08
Lrytas.lt
Vilniuje sulaikytas girtas kaip pėdas vyras, kuris švaistėsi „Airsoft“ pistoletu ir juo taikėsi į aplinkinius žmones.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 2 d. apie 15 val. 10 min. Vilniuje, Medeinos g., namo kieme, girtas (3,51 prom.) vyras (gim. 1991 m.), rankoje laikydamas galimai „Airsoft“ pistoletą, taikėsi į aplinkinius žmones.
Atvykę pareigūnai ginklas paėmė, o vyriškį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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