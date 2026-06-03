Klaipėdoje sudegintas „Citroen Berlingo“, policija sučiupo du jaunus įtariamuosius

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 2 d. apie 7 val. 05 min. Klaipėdoje, Kairių g., padegtas automobilis „Citroen Berlingo“ (pagamintas 2008 m.), kuris visiškai sudegė.
Nuostolis nustatinėjamas.
Du jauni įtariamieji (gimę 2008 m. ir 2010 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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