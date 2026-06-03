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Klaipėdoje sudegintas „Citroen Berlingo“, policija sučiupo du jaunus įtariamuosius

2026 m. birželio 3 d. 08:20
Lrytas.lt
Klaipėdos policija sulaikė ir į areštinę uždarė du jaunuolius, įtariamus automobilio padegimu.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 2 d. apie 7 val. 05 min. Klaipėdoje, Kairių g., padegtas automobilis „Citroen Berlingo“ (pagamintas 2008 m.), kuris visiškai sudegė.
Nuostolis nustatinėjamas.
Du jauni įtariamieji (gimę 2008 m. ir 2010 m.) sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
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