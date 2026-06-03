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Klaipėdoje vagys rimtai nusitaikė į valčių variklius

2026 m. birželio 3 d. 11:48
Lrytas.lt
Klaipėdoje siautėję vagys nustaikė į valčių variklius. Vien praėjusią parą policija gavo mažiausiai tris pranešimus dėl variklių vagysčių ar bandymų juos pavogti.
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Kaip jau skelbė Lrytas, naktį iš pirmadienio į antradienį iš „Yamaha Klaipėda“ salono teritorijos buvo pavogtas kateris su pakabinamu varikliu. Kaip buvo rašoma bendrovės „Yamatecha“ pranešime, pirminiais duomenimis, vagystė įvykdyta birželio 2 d. apie 3 val. 02 min.
Teritorijos vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo nusikaltime galimai dalyvavusį automobilį, jo valstybinius numerius bei teritorijoje veikusį žmogų. Vėliau pavogtas kateris buvo rastas netoliese esančios Vydūno mokyklos kieme, tačiau jau be variklio. Manoma, kad nusikaltėlių tikslas buvo būtent variklio vagystė.
Bendrovė paviešino vagystėje dalyvavusio vyro ir jo automobilio nuotraukas bei paprašė visuomenės pagalbos ieškant įtariamojo.
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Tuo tarpu Klaipėdos apskrities VPK informuoja apie dar du panašius pranešimus. Kaip rašoma pranešime, birželio 2 d. apie 15 val. 08 min. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Jurbarko g., viešoje vietoje, aikštelėje, yra pavogtas pakabinamas valties variklis „Mercury 20“.
Žala – apie 3 500 eurų. 
Tą pačią dieną apie 16 val. 06 min. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Herkaus Manto g., viešoje vietoje, aikštelėje, yra apgadintas kateris – pirminiais duomenimis, bandyta pavogti variklį. Žala tikslinama.
Šiais atvejais buvo surinkta įvykio medžiaga.
VagystėKlaipėdavariklis
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