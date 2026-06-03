Košmaras Kaune: laiptinėje užpulta jauna moteris

Kaip pažymima Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) paros įvykių suvestinėje, birželio 3 d. apie 00.45 val. Kaune, V. Krėvės prospekte, nenustatytas vyras smurtavo prieš 2007 metais gimusią moterį.
Kaip rašė „Kauno diena“, nepažįstamas vyras moterį sekė, o vėliau ją bandė smaugti daugiabučio laiptinėje.
Anot portalo, merginai pavyko pasprukti, tačiau bėgdama ji pametė savo mobilųjį telefoną, tad policija buvo iškviesta pasinaudojus praeivio telefonu.
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Šių detalių Kauno apskr. VPK atstovė portalui „Kas vyksta Kaune“ nei patvirtino, nei paneigė.
„Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu paaiškės visos įvykio aplinkybės“, – pažymima Kauno policijos atstovės komentare.
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Kurį laiką įtariamasis buvo ieškomas policijos, tačiau, kaip trečiadienio popietę „Kas vyksta Kaune“ informavo policijos atstovė – vyras rastas ir sulaikytas.
„Sulaikytas vyras (gim. 1999 m.), įtariamas nusikalstamos veikos padarymu“, – teigė policijos atstovė.
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