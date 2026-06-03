Marijampolės kalėjime perimti paketai su draudžiamais daiktais

Kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas, tikrindamas vidinį įstaigos perimetrą tarp apsaugos postų, ant žemės pastebėjo tris pilkos spalvos paketus, apvyniotus pilka lipnia juosta. Paketai buvo pristatyti į budėtojų dalį ir patikrinti.
Patikrinimo metu juose rasta viena SIM kortelė „Labas“ bei 11 mobiliojo ryšio telefonų: penki „Samsung“, vienas „Xperia“, vienas „Marshall“, vienas „ZTE“, vienas „Honor“ ir du „L8star“ telefonai.
Draudžiami daiktai paimti, o dėl įvykio renkama papildoma informacija ir tikslinamos aplinkybės.