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Marijampolės kalėjime perimti paketai su draudžiamais daiktais

2026 m. birželio 3 d. 11:08
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Birželio 3 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Marijampolės kalėjime perimti trys paketai su draudžiamais daiktais.
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Kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas, tikrindamas vidinį įstaigos perimetrą tarp apsaugos postų, ant žemės pastebėjo tris pilkos spalvos paketus, apvyniotus pilka lipnia juosta. Paketai buvo pristatyti į budėtojų dalį ir patikrinti.
Patikrinimo metu juose rasta viena SIM kortelė „Labas“ bei 11 mobiliojo ryšio telefonų: penki „Samsung“, vienas „Xperia“, vienas „Marshall“, vienas „ZTE“, vienas „Honor“ ir du „L8star“ telefonai.
Draudžiami daiktai paimti, o dėl įvykio renkama papildoma informacija ir tikslinamos aplinkybės.
Marijampolės kalėjimasTelefonaidraudžiami daiktai

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