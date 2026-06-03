Lietuvos dienaKriminalai

Mažas šovinys, didelės problemos: nuginklavo oro uoste

2026 m. birželio 3 d. 19:05
Darius Čiužauskas
Jauno vyro kelionė į užsienį apkarto. Ir dėl to jis gali kaltinti tik pats save.
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Pajūrio policininkai į Palangos oro uostą iškviesti antradienio (birželio 2 d.) rytą.
Patikros prieš skrydį nepraėjo jaunas vyras.
Apie 9.32 val. kurorto Liepojos plente esančiame oro uoste pas 28 metų keleivį rastas šovinys.

Policijos paviešinti vaizdai: Klaipėdoje – įtariamojo sulaikymo operacija

Pasak policininkų, nenustatyto kalibro ir pavadinimo.
Šovinys perduotas ištirti balistikos ekspertams.
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Vyrui teks paaiškinti iš kur jį gavo ir kokiu tikslu laikė.
Palangos bei kitose šalies oro uostose tokių atvejų yra buvę ne kartą.
Dažniausiai keleiviai pamiršta, kad turi šovinį, kurį laiko paprasčiausiu suvenyru.
Palangos policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis.
Palangos oro uostasšovinyspatikra
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