Nuo sukčių nukentėjo dar keturios vilnietės

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 2 d. gautas pranešimas, kad birželio 1 d. apie 15 val. 28 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1949 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs banko darbuotoju, apgaule išviliojo 1 300 eurų. Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat birželio 2 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1959 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 10 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 10 620 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tą pačią dieną gautas moters (gimusi 1966 m.) pranešimas, kad apie 12 val. 30 min. Vilniaus r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę medicinos įstaigos darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 11 000 eurų. Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
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Birželio 2 d. Vilniaus apskrities VPK gautas ir dar vienos moters (gimusi 1959 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną nuo 10 val. 27 min. iki 17 val. 32 min. Vilniaus r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę medicinos įstaigos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 3 470 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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