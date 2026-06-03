Pagaliau: dėl oro balionais gabentos kontrabandos nuteistam vyrui išrašyta ir solidi sąskaita dėl sutrikdytos oro uosto veiklos

Vilniaus regiono apylinkės teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, D. K. (gim. 1993 m.) pripažino kaltu dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Teismas, subendrinęs su ankstesniu teismo nuosprendžiu skirta ir likusia nesumokėta baudos dalimi, nuteistajam skyrė galutinę 20 tūkst. eurų baudą.
Nuteistajam skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – valstybės naudai konfiskuota automobilio vertę atitinkanti pinigų suma – 880 eurų.
Vilniaus regiono apylinkės teismas visiškai tenkino civilinės ieškovės AB „Lietuvos oro uostai“ civilinį ieškinį ir iš D. K. priteisė 22 108 eurus įmonės patirtos turtinės žalos atlyginimui.
Smūgis dar vienai grupuotei: organizavo kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą
Bylos duomenimis, 2025 m. naktį iš spalio 21 d. į 22 d. D. K., veikdamas organizuotoje grupėje su Baltarusijos teritorijose esančiais žmonėmis, pagal iš anksto suderintą nusikalstamos veikos planą nuvyko į Vilniaus rajone Pajuodžių kaime esantį miško masyvą paimti balionais iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų D. K. buvo sulaikytas, kai kontrabandos būdu balionais atgabentus 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos akcizų ženklais nešė krauti į automobilį „VW Passat“. Bendra sulaikytų cigarečių vertė su privalomais mokėti mokesčiais siekė 7 755 eurus.
Teismas konstatavo, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys įrodė, kad anksčiau už kontrabandą jau teistas D. K., veikdamas organizuotoje grupėje, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 150 MGL, taip pat, pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo ir gabeno akcizais apmokestinamas prekes. Tokiais tyčiniais nuteistojo veiksmais buvo trikdomas ir oro uosto darbas.
AB „Lietuvos oro uostai“ civiliniame ieškinyje nurodė, kad naktį iš spalio 21 d. į spalio 22 d. orlaivių eismas dėl balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms, šiuo laikotarpiu buvo atšaukti 25 skrydžiai, į kitus oro uostus nukreipti 9 skrydžiai, atidėta 20 skrydžių, poveikis padarytas 6 992 keleiviams.
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Įmonė dėl nuteistojo ir kitų organizuotos grupės narių nusikalstamų veiksmų patyrė 22 108 eurų žalą. Teismo sprendimu, D. K. turės atlyginti AB „Lietuvos oro uostai“ patirtą turtinę žalą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo šios priteistos sumos, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško žalos atlyginimo.
Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
nuosprendisOro balionaiKontrabanda
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