Savaitgalį Kaune vienas po kito buvo vagiami „Toyota Prius“ – sulaikytas jaunas šiaulietis

Gegužės 29 d. apie 21 val. 25 min. Kaune, Vytauto pr., buvo pavogtas užvestas automobilis „Toyota Prius“. Po kiek daugiau nei valandos, apie 22 val. 35 min., gautas dar vienas pranešimas, kad S. Daukanto g. pavogtas kitas užvestas tos pačios markės automobilis. Abu šiuos automobilius pareigūnams pavyko surasti dar tą pačią naktį Kaune, Islandijos pl. ir Donelaičio g.
Tačiau nusikalstamos veikos tuo nesibaigė. Jau po vidurnakčio, gegužės 30 d. apie 0 val. 05 min., pranešta apie Kaune, Kęstučio g., pavogtą trečiąjį automobilį „Toyota Prius“.
Tą pačią dieną, apie 17 val. 30 min., Vytauto pr. buvo pavogtas ir ketvirtasis užvestas šios markės automobilis, kuris po kelių valandų rastas Kaune, L. Zamenhofo g.
Susiję straipsniai
Negana to, gegužės 31 d. apie 20 val. Kaune, Maironio g., kažkas įsėdo į svetimą automobilį „Toyota Prius“, juo važiuodamas kliudė sieną ir pasišalino iš įvykio vietos.
Kryptingi ir operatyvūs pareigūnų veiksmai davė rezultatų – buvo nustatyta galima įtariamojo buvimo vieta. Birželio 1 d. Šiauliuose pareigūnai surado paskutinį pavogtą automobilį „Toyota Prius“, kuris jau buvo su kitu valstybiniu numeriu.
Sulaikytas Šiaulių miesto gyventojas (gim. 2004 m.), kuriam pareikšti įtarimai dėl įvykdytų vagysčių. Anksčiau teistam įtariamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Kauno apskrities VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai dėl šių vagysčių atlieka ikiteisminį tyrimą. Už tai gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
vagystėsvogti automobiliaiToyota Prius
Rodyti daugiau žymių