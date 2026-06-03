Trečią dieną iš eilės šalies mokyklos sulaukė grasinančių pranešimų

„Šiandien jau trečia diena vyksta hibridinė ataka prieš Lietuvą. Kadangi mūsų institucijos yra pasirengusios, dirbame atskirai su visomis savivaldybėmis, ugdymo ir kitomis įstaigomis“, – Eltai tvirtino NKVC patarėjas.
„Gavome tikrai pranešimų iš labai skirtingų regionų. Bendrojo pagalbos centro naujausiais duomenimis, šiuo metu yra 55 pranešimai, bet ne visos įstaigos turbūt pranešinėja“, – nurodė D. Buta.
Pasak jo, nors grasinančio pobūdžio pranešimai nebeveikia visuomenės tiek, kad galėtų paralyžiuoti įprastus procesus, NKVC ir kitos atsakingos šalies institucijos toliau dirba koordinuotai.
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„Šie gąsdinimai nebeveikia įprastos mūsų visuomenės veiklos ir, nenorėdami skirti papildomo dėmesio savo priešams, kurie vykdo šią hibridinę ataką, dirbame koordinuotai, bendromis pastangomis, tyliai ir negąsdinant mūsų visuomenės“, – pabrėžė NKVC patarėjas.
Švietimo ministrė: mokyklų algoritmai suveikė
Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos.
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„Melagingų pranešimų tikrai buvo, tačiau algoritmai tikrai suveikė, mokyklos buvo pasiruošę, ir aš džiaugiuosi, kad tikrai labai objektyviai viskas įvyko, be įtampų“, – Eltai nurodė R. Popovienė.
„Dėl algoritmų – mes esame pasirengę jau prieš pačius egzaminus. Kadangi buvo ta ekstremali situacija dėl dronų, tai įvairioms ekstremalioms situacijoms algoritmai buvo parengti“, – pabrėžė ji.
Be to, ministrė akcentavo, kad svarbiausia adekvačiai reaguoti į situaciją.
„Deja, gyvename tokioje situacijoje, bet svarbiausia, kad būtume ramūs, adekvačiai reaguotume į situaciją“, – teigė R. Popovienė.
Policija realios grėsmės neįžvelgia
ELTA primena, kad prasidėjus valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukia laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus.
Policijos departamentas tvirtino, kad mokyklų pranešimai yra fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas esą realios grėsmės neįžvelgiama.
Tiesa, už mokyklų saugumą atsakingi asmenys raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1–19 dienomis, jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laikys pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis.
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