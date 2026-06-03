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Trijų vyrų konfliktas Vilniuje baigėsi vizitu ligoninėje ir policijos tyrimu

2026 m. birželio 3 d. 09:01
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi trijų vyrų konfliktą, po kurio medikų pagalbos prireikė visiems muštynių dalyviams.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 2 d. apie 14 val. 30 min. Vilniuje, Kalvarijų g., namo kieme, vyras (gim. 1988 m.) sužalojo du vyrus (gimę 1981 m. ir 1992 m.), kurie pristatyti į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, įtariamojo nukentėjusieji nepažįsta. Kilus konfliktui, įtariamasis juos sužalojo žirklėmis.
Neliko skolingi ir užpultieji, įtariamajam irgi prireikė medikų. Nuvežus jį į ligoninę paaiškėjo, kad vyrui sulaužyta nosis, nustatyta kitų sužalojimų.
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