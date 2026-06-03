Vilnietė įtariama smurtu prieš savo sūnų – apie nukentėjusį vaiką pareigūnams pranešė mokytojai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 2 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad gegužės 31 d. apie 20 val. 30 min. Vilniuje, namuose, moteris (gim. 1975 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2014 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, pareigūnams apie galimą smurtą prieš vaiką pranešė jo mokytojai. Policija buvo informuota, kad savaitgalį namuose prieš berniuką galėjo smurtauti jo mama
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
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Jei teisme būtų įrodyta moters kaltė, jai grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
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