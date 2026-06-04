1,5 kg kokaino byla: trys bendrininkai seniausiai nuteisti, ketvirtasis bus teisiamas tik dabar

Lietuvos pilietis L. B. (gim. 1962 m.) kaltinamas tuo, kad, veikdamas bendrininkų grupėje su N. M. ir G. B., neteisėtai laikė, gabeno bei pardavė V. V. (pastarųjų trijų asmenų atžvilgiu tyrimas buvo atskirtas) apie 1,5 kg miltelių, kurių sudėtyje buvo apie 1 kg narkotinės medžiagos – kokaino.
Ši baudžiamoji byla buvo atskirta iš kito rezonansinio tyrimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nurodytą labai sunkų nusikaltimą minėti žmonės suorganizavo ir padarė Lietuvoje 2017 m. pradžioje. Buvo susitarta, kad minėti bendrininkai parduos V. V. narkotikus, t. y. kokainą, už 50 tūkst. eurų.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad L. B. kartu su N. M. ir G. B. neteisėtai laikė apie 1,5 kg narkotinės medžiagos (miltelių), kurių sudėtyje buvo apie 1 kg kokaino, po ko šiuos kvaišalus N. M. bei G. B. supakavo ir konservų skardinių uždarymo įrenginiu sandariai uždarė į 6 konservų dėžutes.
Vienas iš bendrininkų jas atvežė į Kauną ir pardavė V. V. Narkotikų perdavimo metu V. V. sumokėjo 10 tūkst. eurų, o likusi pinigų suma turėjo būti perduota bendrininkams po kokaino realizacijos.
Nupirktą narkotinę medžiagą V. V. konspiracijos tikslais nuvežė į savo gyvenamąjį namą, esantį Klaipėdos rajone. 2017 m. pavasarį policijos pareigūnai, atlikdami kratą V. V. namuose, konservų dėžutes su paslėptu kokainu rado ir paėmė.
Dalį šio tyrimo atskyrus ir užbaigus N. M., G. B. bei V. V. atžvilgiu, 2023 m. vasario mėn. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu jiems paskirtos ilgalaikės laisvės atėmimo bausmės.
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Šiame tyrime paskutinysis iš bendrininkų – L. B. dar 2018 metais buvo sulaikytas užsienyje, kur atliko laisvės atėmimo bausmę už kitos nusikalstamos veikos padarymą.
Pastarajam sugrįžus į Lietuvą, išvengti atsakomybės jam nepavyko net ir po ilgo laiko. Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vėliau jam paskirta kardomoji priemonė – užstatas.
Laikinai apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo pinigines lėšas – daugiau nei 344 000 eurų ir beveik 4 000 JAV dolerių.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
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