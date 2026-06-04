Du vokiečiai sukėlė muštynes Vilniaus bare – trenkė darbuotojui bokalu per galvą, kitą darbuotoją suspardė

Pirmasis pranešimas apie Žvejų g. kilusias dideles muštynes birželio 3 d. gautas apie 20 val. 13 min. Vėliau pagalbos telefonu sulaukta dar kelių pranešimų.
Visų pirma policijai pranešta, kad mušasi 20 žmonių. Vėliau kiti pranešėjai sakė, kad penki. Galiausiai pareigūnai buvo informuoti, kad mušasi du vyrai, kiti juos bando išskirti.
Nurodytu adresu buvo išsiųstos gausios policijos pajėgos ir greitosios pagalbos medikai. Pasak liudininkų, įvykio vietoje dirbo mažiausiai trys policijos ekipažai.
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Atvykę pareigūnai sulaikė du girtus užsieniečius (gimę 2002 m. ir 2006 m.), kurie, kaip teigė aplinkiniai, ir sukėlė muštynes. Ant sulaikytųjų matėsi akivaizdūs grumtynių pėdsakai.
Baro darbuotojai pareigūnams pasakojo, kad abu vokiečiai bare elgėsi agresyviai, todėl buvo nuspręsta juos išprašyti lauk. Tačiau paaiškėjo, kad tai nėra lengva užduotis, nes užsieniečiai pradėjo siautėti. Vienam baro darbuotojui (gim. 1986 m.) jie trenkė bokalu per galvą. Kai kolegai į pagalbą atbėgo kitas darbuotojas (gim. 1999 m.), jis buvo parverstas ant žemės ir suspardytas.
Atvykę greitosios pagalbos medikai apžiūrėjo nukentėjusius baro darbuotojus ir suteikė jiems pagalba.
Medikai apžiūrėjo ir abu vokiečius, jiems pagalbos nereikėjo. Abu buvo sulaikyti, juos išsivežė policijos pareigūnai.
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