Prieš porą savaičių byla buvo perduota Kauno apylinkės teismui, tačiau ar siekiant išvengti šališkumo ji neatsidurs pas kito miesto teisėjus, dar neaišku – sprendimas turėtų būti priimtas iki birželio vidurio.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavusi, kaltinimą teisme palaikysianti Alytaus prokurorė Asta Bernatavičienė patvirtino naujienų portalui Lrytas, jog jos kolegės sūnui kaltinimai pareikšti pagal Baudžiamojo kodekso 138, 253 ir 284 straipsnius (sveikatos sutrikdymas, neteisėtas ginklo laikymas ir viešosios tvarkos pažeidimas).
Pasak prokurorės, savo kaltės jis nepripažįsta.
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16-mečiui įrėmė ginklą į šlaunį: „Pi...u“ tau į koją"
Prokurorės 38 metų sūnus į teisėsaugos akiratį pateko 2025 metų rugsėjo ir gruodžio mėnesiais.
Bylos duomenimis, rugsėjo 20-osios vakarą Raudondvario miestelyje (Kauno r.) jis, būdamas neblaivus, atsinešęs nelegaliai laikomą šaunamąjį ginklą, savo metodais „tramdė“ grupę nepilnamečių, niršdamas dėl jų keliamo triukšmo automobilių aikštelėje, esančioje prie gyvenamųjų namų kvartalo.
Tame pačiame miestelyje gyvenančio vyriškio pyktį sukėlė paauglių važinėjimas motoroleriais.
„Savo įžūliu elgesiu, grasindamas revolveriu, sukėlė nukentėjusiesiems didelį išgąstį ir baimę“, – taip prokurorės sūnaus susidūrimas su nepilnamečiais aprašomas kaltinamajame akte.
Tyrimo medžiagoje nurodyta, kad prokurorės sūnus, pasivedęs 16-metį į šalį, įrėmė jam į šlaunį revolverį, grasindamas peršauti: „Nori, pi...u tau į koją“.
Prieš moterį – smūgių „kruša“
Taip pat vyras kaltinamas 2025 metų gruodžio 6 dieną neblaivus sumušęs savo sugyventinę – tyrėjų duomenimis, moteriai buvo suduota ne mažiau kaip 10 smūgių į galvą, pilvo ir krūtinės sritis.
Už kaltinimus, kurie yra pareikšti, prokurorės sūnui griežčiausia gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų. Anksčiau jis nebuvo teistas.
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