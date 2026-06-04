Kauno rajono gyventojai sulaikyti dėl neakcizinių alkoholio produktų laikymo ir gabenimo

Patikrinimo metu puspriekabėje rasta 11 palečių alkoholinių gėrimų. Iš viso aptikta 8 250 butelių be akcizo ženklų, paženklintų užrašu „CODICI“. Sulaikyti trys Kauno rajono gyventojai – du 54-erių ir vienas 66-erių vyras.
Tęsiant procesinius veiksmus, viename garaže atlikta krata. Jos metu rasta ir paimta daugiau įvairių rūšių bei talpų alkoholinių gėrimų be banderolių.
Iš viso sulaikyta 8 479 litrai alkoholinių gėrimų, kaip įtariama, vyno.
Nors rūkančiųjų cigaretes skaičius nesikeičia, ryškėja nauja tendencija: toks įprotis ne ką mažiau žalingas
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
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Po apklausos sulaikytieji paleisti, jiems paskyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiAkcizas
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