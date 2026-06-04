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Lieuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo – H. Ratautas dėl prekybos poveikiu nuteistas pagrįstai

2026 m. birželio 4 d. 14:32
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs nuteisto advokato padėjėjo Henriko Ratauto bylą, konstatavo, kad jis pagrįstai nuteistas dėl prekybos poveikiu (BK 226 straipsnio 2 dalis), nes susitarė ir priėmė 2 000 Eur kyšį už tai, kad, pasinaudodamas pažintimis ar kita tikėtina įtaka, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose suras valstybės tarnautojų, kurie užtikrins, kad už atitinkamą kyšį bus patenkintas jo parengtas ieškinys.
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Pirmosios instancijos teismas H. Ratautą išteisino konstatavęs, kad jis nepadarė veikos, turinčios pirmiau nurodyto nusikaltimo požymių.
Apeliacinės instancijos teismas jį nuteisė nustatęs, kad pirmosios instancijos teismas jį išteisino nepagrįstai.  
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, pabrėžė, kad, inkriminuojant prekybą poveikiu, nebūtina konstatuoti, kad korupciniu būdu siekiamas tikslas buvo įgyvendintas.  

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Nagrinėjamoje byloje įrodytas ne tik pažadas už kyšį per neįvardytą asmenį paveikti teisėjo sprendimą civilinėje byloje, bet ir realus kyšio priėmimas.
Byloje nustatyta, kad ieškovams aktuali civilinė byla dėl nuostolių atlyginimo buvo išnagrinėta jų nenaudai, taip pat nenustatytas kyšio davimas jokiam teismų valstybės tarnautojui.
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Tačiau tai, kad nuteistasis priimto kyšio realiai nepanaudojo taip, kaip žadėjo (be kita ko, vėliau ir grąžino jį), nereiškia, kad byloje nenustatytas prekybą poveikiu sudarančių veiksmų realumas.
Tai, kad kyšis nebuvo perduotas jokiam teisėjui ar valstybės tarnautojui, kurį buvo pažadėta paveikti, yra teisiškai nereikšminga pripažįstant asmenį kaltu už tarpininko kyšininkavimą. 
Teisėjų kolegija, atmesdama H. Ratauto kasacinį skundą, pabrėžė ir tai, kad jis veikė tiesiogine tyčia – žadėjo ir garantavo pasinaudoti savo pažintimis ar kita tikėtina įtaka teisme, susitarė su ieškovais dėl kyšio dydžio, jo priėmimo, šį kyšį priėmė.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Vieša teismų sprendimų paieška.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra vienintelis kasacinis teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams peržiūrėti. Kasacinio teismo pagrindinė paskirtis – užtikrinti vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką valstybėje.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)prekyba poveikiuadvokato padėjėjas
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