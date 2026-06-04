Per išgertuves Alytuje moteris smurtavo prieš girtą vyrą

Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, birželio 4 d. apie 1 val. 30 min. Alytuje, Putinų g., kambaryje, išgertuvių metu, moteris (gimusi 1969 m.) smurtavo prieš girtą (2,25 prom. alkoholio) vyrą (gim. 1974 m.).
Nukentėjusiajam prireikė medikų pagalbos.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
SmurtasišgertuvėsAlytus
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