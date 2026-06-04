Lietuvos dienaKriminalai

Per išgertuves Alytuje moteris smurtavo prieš girtą vyrą

2026 m. birželio 4 d. 10:03
Lrytas.lt
Alytaus policija sulaikė moterį, kuri per išgertuves smurtavo prieš girtą vyrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, birželio 4 d. apie 1 val. 30 min. Alytuje, Putinų g., kambaryje, išgertuvių metu, moteris (gimusi 1969 m.) smurtavo prieš girtą (2,25 prom. alkoholio) vyrą (gim. 1974 m.).
Nukentėjusiajam prireikė medikų pagalbos.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Susiję straipsniai
Blaivi pasienietė namuose prilupo vyrą

Blaivi pasienietė namuose prilupo vyrą

Vilnietė įtariama smurtu prieš savo sūnų – apie nukentėjusį vaiką pareigūnams pranešė mokytojai

Vilnietė įtariama smurtu prieš savo sūnų – apie nukentėjusį vaiką pareigūnams pranešė mokytojai

Po vilniečio grasinimų moteriai, jo namuose rastas neteisėtai laikytų šaltųjų ginklų arsenalas

Po vilniečio grasinimų moteriai, jo namuose rastas neteisėtai laikytų šaltųjų ginklų arsenalas

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
SmurtasišgertuvėsAlytus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.