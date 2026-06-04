Lietuvos dienaKriminalai

Po vilniečio grasinimų moteriai, jo namuose rastas neteisėtai laikytų šaltųjų ginklų arsenalas

2026 m. birželio 4 d. 08:38
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi incidentą, kuomet vyras namuose grasino moteriai, o atvykus pareigūnams, jo namuose rastas neteisėtai laikytas nešaunamųjų ginklų arsenalas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 3 d. apie 15 val. 10 min. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1942 m.) pranešimas, kad Vilniuje, Gedvydžių g., bute, vyras grasino jai peiliu.
Įtariamajam (gim. 1968 m.) išduotas Smurto artimojo aplinkoje orderis.
Iš vyro paimti vyro teisėtai laikyti ginklai: pistoletas „Glock“ ir dujinis revolveris. Taip pat bute rasta ir paimta neteisėtai laikomų įvairių nešaunamųjų ginklų (kardų, peilių, durklų, mačečių).
Susiję straipsniai
Mažas šovinys, didelės problemos: nuginklavo oro uoste

Mažas šovinys, didelės problemos: nuginklavo oro uoste

Teismo posėdžio metu Kaune teisiamasis sužalojo pareigūną

Teismo posėdžio metu Kaune teisiamasis sužalojo pareigūną

Vilniuje peršautas vyras, įtariamojo automobilyje rastas „Airsoft“ pistoletas

Vilniuje peršautas vyras, įtariamojo automobilyje rastas „Airsoft“ pistoletas

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino turėdamas tikslą realizuoti arba realizavo nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą įtaisą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
GinklaiVilniussmurtas artimoje aplinkoje
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.