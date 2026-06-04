Po vilniečio grasinimų moteriai, jo namuose rastas neteisėtai laikytų šaltųjų ginklų arsenalas

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 3 d. apie 15 val. 10 min. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1942 m.) pranešimas, kad Vilniuje, Gedvydžių g., bute, vyras grasino jai peiliu.
Įtariamajam (gim. 1968 m.) išduotas Smurto artimojo aplinkoje orderis.
Iš vyro paimti vyro teisėtai laikyti ginklai: pistoletas „Glock“ ir dujinis revolveris. Taip pat bute rasta ir paimta neteisėtai laikomų įvairių nešaunamųjų ginklų (kardų, peilių, durklų, mačečių).
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo nešaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino turėdamas tikslą realizuoti arba realizavo nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą įtaisą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
GinklaiVilniussmurtas artimoje aplinkoje
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