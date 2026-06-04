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Sulaikyta migrantų grupė: kelionė traukiniu turėjo baigtis skrydžiu į Kopenhagą

2026 m. birželio 4 d. 16:31
VSAT
Pasieniečiai traukinyje Ryga–Vilnius sulaikė šešis dokumentų neturėjusius užsieniečius. Vienas jų pateikė, įtariama, suklastotą Prancūzijos leidimą gyventi. Visi sulaikytieji buvo įsigiję skrydžio bilietus iš Vilniaus į Kopenhagą.
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Antradienio vakarą, vykdydami neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnai atkarpoje Joniškis–Šiauliai patikrino iš Rygos į Vilnių vykstančio traukinio keleivius.
Traukiniu keliavo šeši užsieniečiai – keturi Somalio ir du Egipto piliečiai. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, suteikiančių teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir joje būti. Užsieniečiai pateikė tik Latvijos Respublikos užsieniečių registracijos centro pažymėjimus.
Vieno Somalio piliečio papildomai pateiktas Prancūzijos leidimas gyventi pasieniečiams sukėlė įtarimų. Pirminio dokumento tyrimo metu nustatyta, kad jis, įtariama, yra visiška klastotė, nes neatitinka saugių dokumentų gamybos reikalavimų.

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Patikros metu visi šeši užsieniečiai pasieniečiams pateikė mobiliuosiuose telefonuose turėtus kitos dienos skrydžio iš Vilniaus į Kopenhagą bilietus.
VSAT pareigūnai neleido užsieniečiams tęsti kelionės – jie buvo išlaipinti iš traukinio ir sulaikyti. Kadangi asmenys į Lietuvos Respubliką neteisėtai atvyko iš Latvijos Respublikos, atlikus visas būtinas procedūras jie bus perduoti Latvijos pareigūnams.
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Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo, įtariama, suklastotu dokumentu VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės skyrimo.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiTraukinys
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