Tauragės rajone policija aptiko galimai balionais iš Baltarusijos atgabentą kontrabandą

Nors iš pradžių situacija neatrodė išskirtinė, pareigūnų dėmesį patraukė salone ir bagažo skyriuje sukrautos didelės dėžės.
Atlikus apžiūrą paaiškėjo, kad jose slepiamas nemenko masto nelegalus krovinys – net 40 dėžių kontrabandinių cigarečių.
Iš viso rasta 20 tūkst. pakelių cigarečių, paženklintų Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais.
Preliminariais duomenimis, visų rastų cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto pavyzdžio banderolėmis, vertė siekia apie 100 tūkst. eurų.
Tyrėjai neatmeta versijos, kad šis krovinys į Lietuvą galėjo patekti šiais laikais jau įprastu būdu – pasitelkiant oro balionus.
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Tokią prielaidą sustiprino ir aptiktų dėžių būklė: jos buvo surištos po dvi į vieną ryšulį, kruopščiai apvyniotos plėvele bei paruoštos tvirtinimui prie balionų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamajam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Taip pat konfiskuojamas ir kontrabandai gabenti naudotas automobilis.
Tauragės rajonasKontrabandaPolicija
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