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Teismo posėdžio metu Kaune teisiamasis sužalojo pareigūną

2026 m. birželio 4 d. 08:13
Lrytas.lt
Dar vienas rimtas incidentas teismo salėje. Vykstant teismo posėdžiui, teisiamas vyras sužalojo policijos pareigūną.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 3 d. apie 14 val. 20 min. Kaune, Laisvės al., teismo posėdžio metu kaltinamasis (gim. 1991 m.) pradėjo elgtis agresyviai, aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo Kauno apskrities VPK pareigūną (gim. 1971 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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