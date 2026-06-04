Teismo posėdžio metu Kaune teisiamasis sužalojo pareigūną

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 3 d. apie 14 val. 20 min. Kaune, Laisvės al., teismo posėdžio metu kaltinamasis (gim. 1991 m.) pradėjo elgtis agresyviai, aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo Kauno apskrities VPK pareigūną (gim. 1971 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimasTeismasKaunas
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