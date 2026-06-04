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Vilkaviškio rajono gyventojas įkliuvo su rūkalų prikrautu automobiliu

2026 m. birželio 4 d. 16:42
VSAT
Antradienio vakarą VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Vosyliškės kaime, sustabdė automobilį „Opel Vectra Station Wagon“, pažymėtą lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 56 metų Vilkaviškio rajono gyventojas.
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Automobilio bagažo skyriuje ir salone pasieniečiai aptiko 3 360 pakelių cigarečių „Marlboro Gold Original“, „Marlboro Platinum Selected Fine Tobaccos“ ir „Winston Blue American Flavor“ be akcizo ženklų bei „Minsk Capital“, „NZ Gold“ ir „Minsk Superslims 5“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, sulaikytų rūkalų vertė siekia 17 847,60 euro.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jį atlieka Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai, o tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
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