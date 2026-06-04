Vilkaviškio rajono gyventojas įkliuvo su rūkalų prikrautu automobiliu

Automobilio bagažo skyriuje ir salone pasieniečiai aptiko 3 360 pakelių cigarečių „Marlboro Gold Original“, „Marlboro Platinum Selected Fine Tobaccos“ ir „Winston Blue American Flavor“ be akcizo ženklų bei „Minsk Capital“, „NZ Gold“ ir „Minsk Superslims 5“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, sulaikytų rūkalų vertė siekia 17 847,60 euro.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jį atlieka Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai, o tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
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Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos vyrui paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiCigaretės
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