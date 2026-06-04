Vilniaus kriminalistai atskleidė stambią vagystę – sulaikyti du įtariamieji, iš Neries ištrauktas seifas

2025 m. spalio pabaigoje Vilniaus senamiestyje, buvo įsibrauta į užrakintą butą ir pavogta prabangūs laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, dokumentai, elektronikos prietaisai bei seifas su jame buvusiu turtu.
Nukentėjusiam žmogui padaryta daugiau nei 147 tūkst. eurų turtinė žala.
Dėl šios vagystės Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Vilniaus senamiestyje – stambi vagystė: iš Neries ištrauktas seifas
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai, atlikdami neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus bei analizuodami surinktą informaciją, nustatė galimai su nusikalstama veika susijusius vyrus.
Policijos pareigūnai sulaikė vieną iš įtariamųjų (gim. 1984 m.). Jis prisipažino įvykdęs tiriamą nusikalstamą veiką kartu su bendrininku (gim. 1980 m.), kuris siejamas su kita vagyste iš patalpų senamiestyje.
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Abiems asmenims taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Ikiteisminio tyrimo metu iš Neries upės buvo ištrauktas galimai su šia nusikalstama veika susijęs seifas.