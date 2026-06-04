Vilniuje peršautas vyras, įtariamojo automobilyje rastas „Airsoft“ pistoletas

Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 3 d. apie 14 val. 40 min. Vilniuje, Naugarduko g., namo kieme, vyriškis iš nenustatyto ginklo sužalojo kitą vyrą (gim. 1990 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1991 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jo automobilyje rastas ir paimtas „Airsoft“ pistoletas.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Kaip jau ne kartą yra skelbęs Lrytas, airsoftiniai ginklai yra tikslios tikrų ginklų imitacijos, šaudančios plastikiniais rutuliukais ir naudojamos sportiniame kariniame žaidime, kuriame imituojami tikrų jėgos ir karinių struktūrų veiksmai. Šiems ginklams leidimų nereikia, jiems nėra taikomi jokie apribojimai.
Baudžiamasi kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimasšūviaiVilnius
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