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Vilniuje peršautas vyras, įtariamojo automobilyje rastas „Airsoft“ pistoletas

2026 m. birželio 4 d. 08:26
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi incidentą, kuomet miesto centre buvo peršautas vyras. Įtariamojo automobilyje rastas „Airsoft“ pistoletas.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 3 d. apie 14 val. 40 min. Vilniuje, Naugarduko g., namo kieme, vyriškis iš nenustatyto ginklo sužalojo kitą vyrą (gim. 1990 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1991 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jo automobilyje rastas ir paimtas „Airsoft“ pistoletas.
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Kaip jau ne kartą yra skelbęs Lrytas, airsoftiniai ginklai yra tikslios tikrų ginklų imitacijos, šaudančios plastikiniais rutuliukais ir naudojamos sportiniame kariniame žaidime, kuriame imituojami tikrų jėgos ir karinių struktūrų veiksmai. Šiems ginklams leidimų nereikia, jiems nėra taikomi jokie apribojimai. 
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