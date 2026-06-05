Dėl nužudymo Prienų rajone du kaltinamieji išgirdo nuosprendį – abu ilgai nematys laisvės

Kraupiu įvykiu buvo paženklinta praėjusių metų rugpjūčio pabaiga. Bylos duomenimis, Prienų rajone, šalia namo, kaltinamieji dėl asmeninių nesutarimų sumušė nukentėjusįjį. Nustatyta, kad vyrai nukentėjusiajam rankomis ir kojomis sudavė ne mažiau kaip du kartus į kojas, krūtinę bei ne mažiau kaip 11 kartų smūgiavo į galvą. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis mirė.
Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, abu kaltinamuosius pripažino kaltais dėl nužudymo ir skyrė subendrintas laisvės atėmimo bausmes: G. J. – 12 metų, D. M. – 11 metų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Vytautas Gataveckas. Ikiteisminį tyrimą atliko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
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