Lietuvos dienaKriminalai

Kaune tvarkant namą rastas medžioklinis šautuvas

2026 m. birželio 5 d. 10:13
Lrytas.lt
Ketvirtadienį policijai buvo pranešta apie Kaune esančiame name rastą medžioklinį šautuvą.
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Ginklas buvo rastas apie 17 val. 30 min. S. Raštikio gatvėje, tvarkant (gim. 1973 m.) namo palėpę,
Joje rastas lygiavamzdis šautuvas perduotas ekspertams.
Aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
šautuvasKaunasPalėpė
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