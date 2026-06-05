Kaunietė – nuožmaus persekiotojo gniaužtuose: 980 skambučių, 860 žinučių, kiaušiniai į langus ir grasinimai pagrobti

Trilerio siužetą primenantis moters persekiojimas, prokuratūros tvirtinimu, truko nuo 2024 metų gruodžio 1 dienos iki 2026 metų sausio 3-osios.
Paskutinį kartą iš kalėjimo 2024 metų liepą sugrįžęs A. Šimkus vėl pateko į teisėsaugos akiratį, pastarojo draugei po išsiskyrimo parašius pareiškimą policijai. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto asmens persekiojimo.
Tyrimo metu pareigūnus šokiravo skambučių telefonu ir žinučių gausa, kurių bendras skaičius viršija 1800.
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Prokuratūros tvirtinimu, sistemingas persekiojimas vyko nepaisant aiškiai išreikštos moters valios – pastaroji ne kartą tiek žodžiu, tiek žinutėmis A. Šimkui buvo pareiškusi, jog nebenori su juo bendrauti.
Pareigūnų teigimu, atvykdavęs prie daugiabučio Dainavos mikrorajone, kuriame gyvena nukentėjusioji kaunietė, persekiotojas kieme garsiai šūkaudavo, grasindavo ją sumušti, kaltindavo ryšiais su kitais vyrais, spardydavo jos būsto duris.
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Kaltinamajame akte tvirtinama, jog iš nekviesto svečio lūpų liejosi bauginimai, jog jis moterį užrakins savo bute.
Byloje užfiksuota, jog A.Šimkus laukdavo moters, grįžtančios į namus – sutikęs žerdavo priekaištus, kodėl ji jam neatsiliepianti į skambučius, baugindavo: „Žinai, kas tau bus!“.
Moters teigimu, persekiotojas elgėsi agresyviai, bandė ją filmuoti be jos sutikimo, svaidė kiaušinius į jos buto langus.
Kaunietės košmaras prasidėjo po to, kai sugrįžusi su A. Šimkumi iš vienos išvykos ji pareiškė norinti skirtis.
Gavę nukentėjusiosios pareiškimą ir pradėję tyrimą pareigūnai tvirtino surinkę svarių persekiotojo kaltės įrodymų.
Baudžiamoji byla į Kauno apylinkės teismą buvo perduota šių metų kovą, o pirmas jos posėdis surengtas trečiadienį.
Savo kaltę A. Šimkus ikiteisminio tyrimo metu neigė.
Už neteisėtą asmens persekiojimą kalėjimo duonos jau ragavusiam vyrui gresia viešieji darbai, bauda, areštas iki 90 parų arba laisvės apribojimas.
Niekur oficialiai nedirbantis, Užimtumo tarnyboje buvęs kalinys anksčiau buvo 3 kartus teistas už smurtinius nusikaltimus – sveikatos sutrikdymus ir vieną sykį už viešosios tvarkos pažeidimą. Iš smurtinių išpuolių išsiskiria sunkus kūno sužalojimas iš chuliganiškų paskatų.
A.Šimkus nuosprendžio persekiojimo byloje laukia, būdamas laisvėje, yra įpareigotas nesiartinti prie nukentėjusiąja pripažintos savo buvusios draugės.
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