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Molėtų rajone sulaikytas vyras, kėsinęsis į pareigūnus mesti kirvį

2026 m. birželio 5 d. 08:04
Ketvirtadienį Molėtų rajone policija sulaikė vyrą, kuris kėsinosi mesti į juos kirvį.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko ketvirtadienio vakarą.
21.24 val. buvo gautas vyro (gim. 1955 m.) pranešimas, kad Molėtų rajone, Kaniūkų kaime, namuose, prieš jį smurtauja vyras.
Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai.

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Pareigūnams bendraujant su įtariamuoju, pastarasis pradėjo elgtis agresyviai ir kėsinosi į pareigūnus mesti kirvį.
Įtariamasis galimai neblaivus (pasitikrinti blaivumą nesugebėjo) (gim. 1966 m.) buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
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