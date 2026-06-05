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Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių smurto prieš 13-metį berniuką

2026 m. birželio 5 d. 08:14
Vilniaus apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nepilnamečių fizinio ir psichologinio smurto prieš 13-metį berniuką.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį po 15 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1985 m.).
Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 11 val., Vilniaus rajone, Baltosios Vokės kaime, nepilnamečiai smurtavo ir tyčiojosi iš jos sūnaus (gim. 2013 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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