Šiauliuose policijai priešinosi neblaivus vyras: sužalojo vieną iš policininkų

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienio vakarą, 19 val., gautas moters (gim. 1965 m.) pranešimas.
Ji teigė, kad Šiauliuose, J. Basanavičiaus gatvėje, namuose, prieš ją smurtauja vyras.
Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, vyras aktyviais veiksmais pasipriešino Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnei (gim. 1989 m.) ir pareigūnui (gim. 2003 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis neblaivus (0,96 prom.) (gim. 1965 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
PolicijapasipriešinoŠiauliai
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