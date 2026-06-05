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Šiauliuose policijai priešinosi neblaivus vyras: sužalojo vieną iš policininkų

2026 m. birželio 5 d. 08:17
Šiauliuose dėl smurto į pranešimo vietą atvykę policininkai buvo užpulti neblaivaus vyro, vienas policininkų buvo sužalotas.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienio vakarą, 19 val., gautas moters (gim. 1965 m.) pranešimas.
Ji teigė, kad Šiauliuose, J. Basanavičiaus gatvėje, namuose, prieš ją smurtauja vyras.
Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, vyras aktyviais veiksmais pasipriešino Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnei (gim. 1989 m.) ir pareigūnui (gim. 2003 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis neblaivus (0,96 prom.) (gim. 1965 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
PolicijapasipriešinoŠiauliai
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