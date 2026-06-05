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Sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje išviliojo daugiau nei 41 tūkst. eurų

2026 m. birželio 5 d. 08:09
Policininkais apsimetę telefoniniai sukčiai iš dviejų garbaus amžiaus moterų Vilniuje išviliojo per 41 tūkst. eurų.
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Ketvirtadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1938 m.
Ji pareiškė, kad trečiadienį apie 16 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.

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88 metų moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Be to, ketvirtadienį į Vilniaus miesto 3-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1947 m.).
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79 metų vilnietė pareiškė, kad antradienį Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris. Ji bendravo rusų kalba ir prisistatė esant neva policijos pareigūnė.
Sukčiautoja apgaulės būdu iš moters išviliojo 29 tūkst. 275 eurus.
Senolė pinigus atidavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Dėl minėtų sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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