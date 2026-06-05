Sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje išviliojo daugiau nei 41 tūkst. eurų

Ketvirtadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1938 m.
Ji pareiškė, kad trečiadienį apie 16 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.
Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas
88 metų moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Be to, ketvirtadienį į Vilniaus miesto 3-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1947 m.).
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79 metų vilnietė pareiškė, kad antradienį Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstama moteris. Ji bendravo rusų kalba ir prisistatė esant neva policijos pareigūnė.
Sukčiautoja apgaulės būdu iš moters išviliojo 29 tūkst. 275 eurus.
Senolė pinigus atidavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Dėl minėtų sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.