Trakų policija prašo pagalbos: gal žinote, kas pavogė ežere plūduriavusį laivą?

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, laikotarpiu nuo gegužės 26 d. maždaug 15 val. iki birželio 2 d. maždaug 14 val. Trakų r., Trakų seniūnijoje, Raudonės II kaime, buvo pavogtas prie ežero kranto prirakintas laivas „Ranger RT178“. Kartu su laivu dingo ir jame buvusi vertinga įranga – benzininis variklis „Yamaha“, elektrinis variklis „ePropulsion“, žvejybos kompiuteris „Garmin“ bei žvejybos reikmenys.
Preliminariais duomenimis, nukentėjusiajam padaryta apie 24 300 eurų turtinė žala.
Gyventojai, turintys informacijos apie pavogtą laivą ar galimai su vagyste susijusius žmones, policija prašo nedelsiant apie tai pranešti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų r. policijos komisariato vyriausiajam tyrėjui Jonui Banuškevičiui, tel. nr. +370 700 65 425, el. p. jonas.banuskevicius@policija.lt arba arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. Nr. 112.