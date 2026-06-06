18-metės nužudymo byla juda link pabaigos: Kauno nusikalstamo susivienijimo bosui pasiūlyta bausmė

Šio miesto prokuroras Vytautas Gataveckas nusikalstamo susivienijimo vadeivai pasiūlė skirti 14 metų laisvės atėmimą.
Prokuroro baigiamoji kalba truko maždaug valandą. Valstybės kaltinimą palaikantis pareigūnas atkreipė Kauno apygardos teisėjų kolegijos dėmesį į ankstesnį mafiozo teistumą, sunkinančias aplinkybes (inkriminuojamus nusikaltimus įvykdė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotikų), kitus faktorius.
Pats kaltinamasis ir jo advokatas prašė priimti išteisinamąjį verdiktą.
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Kraupių nusikaltimų bylą sudaro net 34 tomai. Mergina buvo taip žiauriai sumušta, kad tapo neįmanoma jos atpažinti pagal veido bruožus. Po 3 dienų ji mirė ligoninėje, neatgavusi sąmonės.
Nuosprendis bus skelbiamas rugpjūčio 18 dieną.
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Žvėriškas išpuolis – netoli aukos namų
Liūdnai pagarsėjęs, 6 kartus anksčiau teistas K. Kanarskas buvo subūręs „Aguoninių“ gaują, kuri laikui bėgant transformavosi į vieną didžiausių Lietuvoje nusikalstamų susivienijimų – nuožmumu pagarsėjusius „Kamuolinius“.
Žvėriškas išpuolis prieš merginą buvo įvykdytas daugiau nei prieš du dešimtmečius.
2002 metų vasario 11-ąją Dainavos mikrorajone 18-metė buvo sudaužyta netoli nuo savo namų esančiame daugiabučių kvartale.
Prieš vidurnaktį užpultai aukai į galvą ir kitas kūno vietas buvo smogta mažiausiai 31 kartą.
Kauno mafijos grupuotės vadeiva savo kaltę neigė – tikino, jog jo neva iš viso nebuvo nusikaltimo vietoje. Tuo tarpu prokuratūra tvirtino surinkusi prieš jį svarius įrodymus.
Byloje apklausta apie 40 liudytojų, kaltinamasis, medicinos specialistai.
Pateko į baisius spąstus
Pareigūnų duomenimis, K. Kanarskas įviliojo 18-metę į baisius spąstus, iš anksto suplanavęs žmogžudystę.
Klaidensas ir kasininke prekybos centre dirbusi mergina buvo iš matymo pažįstami – prokuratūros tvirtinimu, panaudodamas smurtą, jis auką išžagino nuo 2002 metų vasario 10-osios iki vasario 11-osios vidurdienio, tiksliai nenustatytoje vietoje Kaune.
Sužinojęs, kad nukentėjusioji ketina rašyti policijai pareiškimą, grupuotės vadeiva išsigando, jog už šį sunkų nusikaltimą gali atsidurti kalėjime. Todėl vieną siaubingą nusikaltimą nuspręsta paslėpti dar baisesniu – žmogžudyste.
Apsimetęs, jog siekia taikaus susitarimo, K. Kanarskas pasiūlė merginai susitikti V. Krėvės prospekte esančiame daugiabučių kvartale – auka sutiko nenujausdama, koks baisus likimas jos laukia.
Vienas daužė, o kitas stovėjo „sargyboje“
Kruvinai užmačiai įvykdyti K. Kanarskas pasikvietė savo draugą, „Kamuolinių“ gaujos narį Joną Sniešką-Džonį – sargyboje stovėjusio sėbro užduotis buvo perspėti nuo alkoholio ir narkotikų apsvaigusį Klaidensą, jeigu egzekucijos metu pasirodytų vėlyvi praeiviai.
Kol K. Kanarskas daužė auką, jo pakviestas į „talką“ J. Snieška stebėjo aplinką.
Jauna kaunietė buvo spardoma, smaugiama, galva trankoma į grindinį arba namo sieną.
Paprašytas pakomentuoti visus šiuos prokuratūros kaltinimus K. Kanarskas portalui Lrytas aiškino, jog neva yra šmeižiamas. Prieš merginą jis tikino nesmurtavęs.
Klampina ir kurjerio parodymai
Po žmogžudystės Džonis pabėgo į užsienį, o K. Kanarskas, prokurorų nuostabai, 2004 metais Kauno apygardos teisme buvo išteisintas ir išleistas į laisvę tiesiog iš posėdžių salės. Tačiau laikui bėgant paaiškėjo naujos svarbios detalės, ir 2023 metais tyrimas užsisuko iš naujo.
Žmogžudystės bylą atnaujinti padėjo J. Snieškos sulaikymas. 2018 metais jis buvo sučiuptas Jungtinėje Karalystėje ir pristatytas į Lietuvą.
Tiriant kitus „Kamuolinių“ gaujos nusikaltimus, pareigūnams pavyko sužinoti ir naujas 18-metės nužudymo detales, atvedusias į teismą K. Kanarską.
Tarsi nujausdamas gresiančią itin griežtą bausmę, 2022 metų balandį J. Snieška nusižudė Vilniaus policijos areštinėje.
K. Kanarską klampina ir naujausi maisto išvežiojo parodymai, duoti jau nūdienos proceso metu.
Teisme per apklausą buvęs kurjeris prisiminė, kaip prieš 23 metus, jau po žmogžudystės, sulaukė užsakymo pristatyti į Klaidenso namus cepelinus, o atvykęs nurodytu adresu, iš pažiūros smarkiai apgirtęs mafiozas parodė jam straipsnį viename Kauno dienraščių: „Žiūrėk, tai apie mane rašo. Aš ją nužudžiau“.
Nusikalstamo susivienijimo bosas
2026 metų sausio pabaigoje K. Kanarskas buvo nuteistas kitoje byloje, iškeltoje dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, vadovavimo jam ir milžiniško kiekio narkotikų platinimo.
Pareigūnų duomenimis, grupuotės čiuptuvai iš Lietuvos driekėsi į Ispaniją, narkotinių medžiagų vertė buvo milijoninė.
Klaidensas narkotikų byloje pasiųstas į kalėjimą 15 metų. Griežtų bausmių neišvengė ir šeši jo sėbrai.
Tiesa, kol K. Kanarsko skundo neišnagrinės Apeliacinis teismas, jis lieka laisvėje.
Mafijinės grupuotės vadeiva kalėjime atsidurs, jeigu jo skundas bus atmestas – tokiu atveju nuosprendis bus įsiteisėjęs.
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