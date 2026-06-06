Marijampolės apylinkėse sutraiškytas kontrabandinių cigarečių ir narkotikų taškas

Policijos departamentas pranešė, jog penktadienį, apie 21 val. Marijampolės sav., Mokolų k., garaže, rastos 8 dėžės, kuriose buvo 4 000 pakelių cigarečių, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Taip pat garaže rastas plastikinis indelis, kuriame buvo šviesios spalvos biri medžiaga, galimai tai narkotinė medžiaga – kokainas.
Įvykio vietoje sulaikyti du 48 ir 39 metų vyrai, kurie uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal nelegalaus disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir narkotikų laikymo.
Marijampolėkontrabandinės cigaretėsPolicija
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