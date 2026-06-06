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Per LGBTQ+ bendruomenės eitynes – net 8 sulaikymai: vienas vyras paleido juodus dūmus Aiškėja daugiau detalių

2026 m. birželio 6 d. 19:06
Vilniuje vykstant daugiatūkstantinėms LGBTQ+ bendruomenės organizuojamoms eitynėms „Už lygybę“, sulaikyti 8 asmenys, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK).
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„Šiuo metu vienas asmuo sulaikytas ir įtariamas narkotinių medžiagų turėjimu, aplinkybės tikslinamos“, – Eltai teigė AVPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis.
Pasak policijos atstovo, kol kas nėra aišku, kokias medžiagas asmuo galėjo turėti ar platinti.
J. Liepis pažymi, kad renginio metu fiksuota ir daugiau smulkių pažeidimų.

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„Taip pat vienas asmuo buvo (sulaikytas – ELTA) už pasirodymą girtam viešoje vietoje, trys asmenys už kelių eismo taisyklių pažeidimą, tai yra trukdymą eismui, du nepilnamečiai už teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir vienas asmuo už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą“, – informavo jis.
Šeštadienį Vilniuje vyksta LGBTQ+ renginys „Už lygybę!“ – daugiatūkstantinė minia spalvingai pasipuošusių dalyvių žygiuoja nuo Martyno Mažvydo bibliotekos iki Kalnų parko.
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Per sostinės centrą renginio metu rieda autobusiukai, vežantys šventiškai pasipuošusius eitynių dalyvius. Minioje plevėsuoja LGBT bendruomenės vėliavos, dalyviai pasipuošę vaivorykštine atributika, plakatais.
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LGBTQ+VilniujeLGBT

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