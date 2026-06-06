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Rusakalbiai sukčiai ir vėl susižėrė didžiules sumas: aukos – patiklūs garbaus amžiaus žmonės

2026 m. birželio 6 d. 08:16
Lrytas.lt
Rusakalbiai sukčiai vėl išviliojo iš Lietuvos gyventojų didžiules pinigų sumas: praėjusią parą išsiskyrė du atvejai.
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Policijos departamentas informavo, jog penktadienį į Druskininkų komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1947 m.), kuri pareiškė, kad birželio 4 d. apie 11 val. jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo lietuviškai su rusišku akcentu), kurie, pristatę banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 17 500 eurų.
Tą pačią dieną į Kauno apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1948 m.), kuri pareiškė, kad nuo š. m. balandžio mėnesio pradžios iki gegužės 22 d. jai kelis kartus skambino nepažįstamas asmuo (bendravo rusų kalba), kuris, prisistatęs banko saugos darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 45 000 eurų.
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