Alytuje pavogtas visureigis, Trakų rajone supleškintas lengvasis automobilis

Policijos departamentas informavo, jog šeštadienio rytą, apie 8 val. 30 min. Alytuje, Topolių g., automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėta, kad pavogtas visureigis „Toyota Land Cruiser“ (pagamintas 2021 m.). Nuostolis – 40 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal vagystės.
Taip pat pranešta, kad sekmadienio naktį, apie 0 val. 45 min. Trakų r., Lentvaryje, automobilyje „Škoda Octavia“ (pagamintas 2008 m.), kilo gaisras, kurio metu sudegė automobilis. Įtariamas padegimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Įtariamieji nusikaltėliai dar nenustatyti.
AlytusTrakų rajonasAutomobiliai
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