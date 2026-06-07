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Dūmų užtaisą į LGBTQ+ eitynių dalyvius Vilniuje metusiam vyrui – baudžiamoji byla Tyrimas – dėl viešosios tvarkos pažeidimo

2026 m. birželio 7 d. 09:54
Šeštadienį per LGBTQ+ bendruomenės eitynes sostinės centre sulaikius dūmų užtaisą į eitynių dalyvius metusį vyrą, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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Apie tai pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Išpuolis įvykdytas Lukiškių aikštėje šeštadienio popietę. Pirminiais duomenimis, niekas iš žmonių nenukentėjo.
Pareigūnai operatyviai sulaikė incidentą sukėlusį 55 metų vyrą.
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Ar jam šiuo metu yra pareikšti įtarimai, nepranešama.
Už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai, laisvės apribojimas, bauda, areštas iki 90 parų arba laisvės atėmimas iki 2 metų.
Eitynių metu neišvengta ir daugiau incidentų – policijos pareigūnai informavo apie 8 sulaikytus asmenis.
Vienas iš jų įkliuvo su narkotikais, kitas girtas pasirodė viešoje vietoje, 3 trukdė eismui, pažeisdami KET taisykles, du nepilnamečiai nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų.
Per daugiatūkstantines LGBTQ+ bendruomenės eitynes "Už lygybę" šeštadienį Vilniuje vyko ir protestas.
Daugiau nei 100 žmonių susirinko su plakatais: „Protestas prieš LGBT ideologiją“, „Kodėl mokyklose kišate LGBT per prievartą“, „Už šeimą, už tautą, už ateitį“.
Dūmų užtaisą paleidęs vyras priklausė protestavusiųjų grupei.
VilniusLGBTQ+eitynės
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