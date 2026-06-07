Savaitgalį įsisiautėjo girti kelių ereliai: šlavė stulpus, tvoras, automobilius, lėkė į griovius

Policija informavo, jog apie 18.20 val. Radviliškyje, Lizdeikos g., girtas 62 metų vyras (sunkus girtumo laipsnios, 3,30 prom.) vyras, vairuodamas automobilį „Mitsubishi“, atsitrenkė į tvorą ir ją apgadino.
Taip pat pranešta, kad maždaug 20.58 val. Klaipėdos r., Stančių k., automobilis „Volvo“ atsitrenkė į apšvietimo stulpą ir nuvažiavo į griovį.
„Volvo“ vairuotojui, gimusiam 1984 m., nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,28 prom.).
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Trečias įvykis užfiksuotas Šakių rajone – apie 23 val. 50 min. Ilguvos k., Dvaro g., automobilis „Ford“, vairuojamas neblaivios (1,57 prom.) moters, nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį. Automobilis išvežtas į saugojimo aikštelę.
Be to, šeštadienį Alytaus apskr. VPK Druskininkų komisariate gautas pranešimas, kad šiame mieste, Ateities g., automobilis „VW Passat“, kliudė stovėjusį automobilį „VW Touran“ ir iš įvykio vietos pasišalino.
Vėliau pareigūnai surado minėtą transporto priemonę ir neblaivųs jos 43 metų savininką, kuriam nustatytas vidutinis girtumas (1.85 prom. alkoholio).
Dar viena avarija šeštadienį įvyko Kaune: apie 22 val. 10 min. Tilto g., automobilis „Dodge“, vairuojamas vyro (gim. 1989 m.), nuvažiavo nuo kelios, apgadino kelio atitvarus ir kelio sankasą. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,86 prom.
Dėl visų šių atvejų iškeltos baudžiamosios bylos, kelių erelių laukia griežtos sankcijos.
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