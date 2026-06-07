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Utenoje sučiuptas girtas „pramogų“ ieškotojas: melagingai pranešė apie sprogmenį sporto klube

2026 m. birželio 7 d. 08:40
Lrytas.lt
Utenoje sučiuptas girtas vyras, melagingai pranešęs apie šiame mieste padėtą sprogmenį.
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Policijos departamentas informavo, jog šeštadienį, apie 9 val. 50 min. į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino vyriškis, kuris pranešė, kad Utenoje, J. Basanavičiaus gatvėje esančiame sporto klube yra padėtas sprogmuo.
Planas „Skydas“ įvestas nebuvo. Patikrinimo metu pastate sprogmenų ar įtartinų objektų nepastebėta.
Pareigūnai operatyviai sulaikė neblaivų 42 metų įtariamąjį (1,93 prom.), kuris uždarytas į areštinę.
Dėl melagingo iškvietimo iškelta baudžiamoji byla.
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