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Vilniuje – jaunų kelių erelių gaudynės: vienas taranavo automobilius, kitas pervažiavo pareigūnei koją

2026 m. birželio 7 d. 07:59
Lrytas.lt
Šeštadienį du jauni kelių ereliai bandė pasprukti nuo policijos: standant vieną jų, teko paleisti šūvius, o kitas pervažiavo pareigūnei koją.
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Policijos departamentas pranešė, jog vidurdienį Vilniuje, Verkių g., automobilio „VW Passat“ 25 metų vairuotojas nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, pavojingai manevravo, kliudė dvi transporto priemones bei pasikėsino partrenkti Vilniaus apskr. VPK pareigūną (gim. 1993 m.), kuris, panaudodamas tarnybinį šaunamąjį ginklą, į automobilio galinį ratą iššovė kelis šūvius.
Įtariamasis akivaizdžiai neblaivus (atsisakė pasitikrinti girtumą) automobilio „VW Passat“ vairuotojas uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281–1 str. 1 d., 286 str.
Taip pat pranešta, kad apie 19 val. 24 min. Vilniuje, Gedimino pr., Vilniaus apskr. VPK pareigūnė (gim. 1998 m.) priėjo prie sankryžoje stovėjusio elektrinio mopedo „Talaria“, kurį vairavo nepilnametis (gim. 2009 m.), siekdama patikrinti, ar vairuotojas turi teisę vairuoti šią transporto priemonę.
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