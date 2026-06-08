„Ekstrasensų“ paslaugas siūliusios sukčių gaujos narys, Ukrainos pilietis, stos prieš teismą

Nuo organizuotoje telefoninių sukčių grupėje veikusio S. T. (gim. 1993 m.) nukentėjo trys Vilniuje ir Kaune gyvenančios moterys, viso iš jų apgaule išviliota 159 570 eurų.
Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai, tyrimui vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
Tyrimo duomenimis, 2025 metų rugsėjo – 2026 metų sausio mėnesiais Ukrainos pilietis, veikdamas organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, pagal iš anksto parengtą nusikalstamų veikų planą ir susitarimą, per internetinio susirašinėjimo programėles bei socialiniuose tinkluose siūlė „ekstrasensų“ pagalbą.
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Nukentėjusios moterys buvo klaidinamos, neva joms gresia dvasiniai pavojai, prakeikimai bei negandos, siūloma jų išvengti surengiant apeigas, kurioms reikalingos piniginės lėšos.
Tyrimo duomenimis, pinigai neva apeigoms ir joms reikalingų amuletų įsigijimui buvo išviliojami per tarptautines piniginių pervedimų sistemas, pašto siuntomis ar perduodami grynaisiais pinigais atvykstantiems kurjeriams, tarp kurių – ir pats kaltinamasis.
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S. T. buvo sulaikytas Vilniaus rajone, nusikaltimo vietoje.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys patvirtino jo, kaip organizuotos grupės nario, vaidmenį – tiesiogiai perimant pinigines lėšas iš aukų.
Šiuo metu kaltinamajam taikoma kardomoji priemonė – suėmimas.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
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