Palanga traukia ne tik poilsiautojus: policijos suvestinėse – vagystės iš prekyviečių ir chuliganiškas išpuolis

03.55 val. buvo gautas 2007 m. gimusio vaikino pareiškimas, kuriame nurodoma, kad Palangoje, prie S. Daukanto ir J. Simpsono gatvių sankryžos, sėdint automobilyje „VW Golf“, prie automobilio priėjo nepažįstamas vaikinas, kelis kartus trenkė į automobilio kėbulą ir išdaužė priekinio lango stiklą.
Padaryta žala siekia 800 eurų. Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
04.07 val. Palangoje, Plytų gatvėje, buvo pastebėta, kad yra išdaužtas parduotuvės durų stiklas, viduje pavogta ir sudaužyta alkoholinių gėrimų butelių. Žala nustatinėjama. Pradėtas vagystės tyrimas.
08.29 val. Palangoje, Vytauto gatvėje, pastebėta, kad yra apgadintos dvi prekybinės palapinės, iš vienos pavogta 10 vnt. lininių sijonų, iš kitos – automobilių kvapų rinkiniai, taip pat sugadintas reklaminis stendas. Žala – apie 1000 eurų.
Policija sulaikė du įtariamuosius – 1970 m. ir 1973 m. gimę vyrai uždaryti į areštinę. Pradėtas vagystės tyrimas.