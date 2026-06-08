Savaitgalį Lenkijos pasieniečiai sučiupo mažiausiai 11 migrantų, į šalį neteisėtai atvykusių iš Lietuvos

Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, birželio 5 d. pasieniečių patrulis sulaikė Afganistano ir Pakistano piliečius. Užsieniečiai neturėjo dokumentų, leidžiančių atvykti ar gyventi Lenkijoje.
Apklausiami migrantai sakė, kad Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną kirto draudžiamoje vietoje.
Kitą dieną, gavus informacijos iš Seinų policijos, Seinų pasienio apsaugos posto pareigūnai kartu su teritorinės gynybos pajėgų kariais greta Punsko sulaikė tris Eritrėjos piliečius.
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Tyrimo metu nustatyta, kad užsieniečiai sieną kirto pėsčiomis ir neturėjo reikiamų dokumentų, leidžiančių jiems būti Lenkijos teritorijoje.
Sekmadienį netoli Seinų pareigūnai sulaikė dar šešis migrantus, neteisėtai kirtusius Lenkijos sieną. Trys Eritrėjos piliečiai, du Alžyro piliečiai ir vienas Bangladešo pilietis neturėjo dokumentų, leidžiančių jiems teisėtai atvykti į Lenkiją. Valstybės sieną jie kirto pažeisdami galiojančią tvarką.
Visi užsieniečiai grąžinti Lietuvai.
Nuo 2026 m. pradžios Palenkės pasienio apsaugos pareigūnai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 500 neteisėtai į Lenkiją atvykusių užsieniečių.
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