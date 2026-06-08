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Sėkminga pasieniečių operacija Vilniaus rajone: trys įtariamieji ir 40 dėžių nelegalių cigarečių

2026 m. birželio 8 d. 17:35
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Ketvirtadienio naktį, tikrindami gautą informaciją dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, VSAT pareigūnai, surengė operaciją Vilniaus rajone bei sostinėje.
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VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus Baltosios Vokės kaime sustabdė patikrinti krovininį mikroautobusą „Renault Master“. Jį vairavo 54-erių Vilniaus rajono gyventojas.
Furgono krovinių skyriuje pasieniečiai rado 40 kartoninių dėžių su rūkalais. Cigaretės „Winston Blue“ ir „Marlboro Gold“ buvo be jokių akcizo ženklų.
Preliminariais duomenimis, aptikta apie 20 tūkst. pakelių cigarečių.
Praėjus maždaug valandai, Vilniuje, J. Tiškevičiaus gatvėje esančios degalinės teritorijoje, VSAT pareigūnai sulaikė automobilį „VW Passat“ bei du Lietuvos piliečius, 28-erių Šalčininkų ir 36-erių Vilniaus rajonų gyventojus. Įtariama, kad jie gali būti susiję su tiriama nusikalstama veika.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai jų vertė viršija 400 BSI (bazinių socialinių išmokų, buvusių MGL), bet neviršija 900 BSI dydžio sumos (2026 m. nustatytas 1 BSI – 74 eurai), VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Rastos nelegalios cigaretės ir sulaikyti automobiliai laikinai saugomi VSAT Štabe.
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