Lietuvos dienaKriminalai

Sostinės policija ieško vagišiaus, kurio grobių tapo automobilyje palikti 3 000 eurų

2026 m. birželio 8 d. 11:10
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.).
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2025 m. gruodžio 11 d. apie 20 val. 45 min. Vilniuje, A. Goštauto g., degalinėje, iš neužrakintame automobilyje priekinėje keleivio sėdynėje paliktos rankinės buvo pavogti 3 000 eurų.
Vilniaus apskr. policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius vaizdo įraše užfiksuotą vyrą, prašytume informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato vyresniąją tyrėją Viktoriją Pliavgo, tel. +370 672 16579, el. p. viktorija.pliavgo@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
VilniusPolicijaVagystė
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