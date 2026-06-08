Sostinės policija ieško vagišiaus, kurio grobių tapo automobilyje palikti 3 000 eurų

2025 m. gruodžio 11 d. apie 20 val. 45 min. Vilniuje, A. Goštauto g., degalinėje, iš neužrakintame automobilyje priekinėje keleivio sėdynėje paliktos rankinės buvo pavogti 3 000 eurų.
Vilniaus apskr. policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius vaizdo įraše užfiksuotą vyrą, prašytume informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato vyresniąją tyrėją Viktoriją Pliavgo, tel. +370 672 16579, el. p. viktorija.pliavgo@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.