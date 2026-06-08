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Ūkiniame pastate po grindimis sutuoktiniai saugojo ne padargus, o baltarusiškas cigaretes

2026 m. birželio 8 d. 14:14
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė sutuoktinius, kurie ūkiniuose pastatuose laikė beveik 76 tūkst. eurų vertės kontrabandinių cigarečių.
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Ketvirtadienį Rudaminos miestelyje (Lazdijų r.) VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos ir Ikiteisminio tyrimo skyrių pareigūnai su įkalčiais pričiupo 49-erių ir 53-ejų sutuoktinius. Atlikdami kratą jų sodyboje, pasieniečiai ūkiniame pastate aptiko po grindimis įrengtą slėptuvę, užmaskuotą šiaudais.
Iš slėptuvės VSAT pareigūnai ištraukė ryšulius su kontrabandinėmis cigaretėmis.
Iš viso sodybos teritorijoje rasta ir paimta 13 750 pakelių įvairių rūšių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis ir be jų. Tokio radinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siekia 75 763 eurus.
Lazdijų rajono gyventojai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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Po apklausų įtariamieji buvo paleisti, jiems skirta kardomoji priemonė – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Kol vyksta tyrimas, nelegalūs rūkalai laikinai saugomi viename VSAT padalinių.
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