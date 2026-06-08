Ukrainą palaikantį žmogų užsipuolusiam vatnikui teismas apribojo laisvę – teks dalyvauti ir smurtinį elgesį keičiančioje programoje

Vilniaus regiono apylinkės teismas J. J. (gim. 1987 m.) pripažino kaltu dėl svetimo turto sugadinimo bei nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Teismas nuteistajam skyrė 1 metų ir 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojo vyrą bausmės atlikimo laikotarpiu dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje bei sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.
Nuteistasis taip pat turės atlyginti nukentėjusiojo patirtą turtinę ir neturtinę žalą bei Valstybinės ligonių kasos priteistą civilinį ieškinį – išlaidas už nukentėjusiojo gydymą.
Rusijos agresija: išniekintas Ukrainos nacionaliniam poetui pagerbti skirtas paminklas
Bylos duomenimis, 2025 m. kovo 27 d. pavakarę J. J., automobiliu važiuodamas keliu Širvintų rajone, privažiavęs prie nukentėjusiojo, kuris tuo metu ta pačia kryptimi mynė dviratį, vis reikalavo jo nusiimti marškinėlius su Ukrainos simbolika.
Nukentėjusiajam nesutikus, tyčia, apvažiavęs dviratininką, J. J. staiga pasuko automobilio priekinę dalį į dešinę pusę link kelkraščio, taip užblokuodamas kelią dviračiu važiavusiam nukentėjusiajam.
Susiję straipsniai
Dviratininkas, staiga stabdydamas, su dviračiu griuvo ant kelkraščio. Kritimo metu nukentėjusysis patyrė sužalojimus ir buvo apgadintas jo dviratis.
Dviratininkui atsistojus, J. J. pribėgo prie nukentėjusiojo, reikalavo nusiimti jo vilkimus marškinėlius su Ukrainos simbolika, griebė už marškinėlių ir siekė juos nuvilkti, o nukentėjusiajam paėmus mobilųjį telefoną ir bandant išsikviesti pagalbą, J. J. sudavė smūgį ir numušė telefoną ant asfalto dangos, taip jį sugadindamas.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Edvinas Navickas, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Teismas konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys įrodo, kad konfliktas ir jo pasekmės (nukentėjusiojo turto sugadinimas, kūno sužalojimų jam padarymas) kilo ne atsitiktinai, o buvo nulemti nuteistojo jaučiamos neapykantos nukentėjusiajam kaip visuomenės, demonstruojančios paramą Ukrainai kovoje prieš Rusijos agresiją, atstovui.
Teismas nuteistojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažino tai, kad nusikalstamas veikas jis padarė siekdamas išreikšti neapykantą asmenų, palaikančių Ukrainą, grupei dėl jos įsitikinimų ir pažiūrų.
Vilniaus regiono apylinkės teismo š. m. gegužės 12 d. nuosprendis yra įsiteisėjęs.
Ukrainapalaikymasvatnikai
Rodyti daugiau žymių