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Joniškio rajone prieš moterį smurtavęs vyras į alkoholio matuoklį įpūtė 4,22 prom.

2026 m. birželio 9 d. 10:14
Joniškio rajone pirmadienį mirtinai girtas vyras smurtavo prieš neblaivią moterį.
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Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 15 val. Joniškio rajone, Mekių kaime, namuose, neblaivus (4,22 prom.) vyras (gim. 1994 m.) smurtavo prieš neblaivią (3,20 prom.) moterį (gim. 1986 m.).
Nukentėjusiąją medikai apžiūrėjo įvykio vietoje, į gydymo įstaigą nevežė.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
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Toks girtumo laipsnis, kuris nustatytas vyrui, medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Joniškio rajonasSmurtasgirtumas
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